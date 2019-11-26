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6 saat önce

flaş//2Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'den kendisine seslendim; 'Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'den kendisine seslendim; 'Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? Külliye'ye kim gelmiş, ne zaman gelmiş? Benimle nerede görüşmüş?' dedim. Bir adam çıkardılar, ben o adamı hiç tanımam. Şimdi ismini duydum. Yalan yanlış plakalar uydurdu. Zavallı, Külliye'ye giren her aracın künyesinin tutulduğundan bilgisi yok. Hangi araç girerse girsin hepsinin kaydı tutulur. Girişlerinde fotoğraf çekimleri vardır. Bunların hepsi ortaya konunca da savunacak hali kalmadı. Kemal Bey'in kalmasında fayda var.


Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:03 Kaynak: DHA
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