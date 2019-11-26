Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Uygulamaya yeni başladığımız KOBİ Finansman Destek Programıyla da; işletme ve makine teçhizat kredilerinde finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz.Bu programda geçtiğimiz hafta 175 baz puan faiz indirdik. Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanan yüzde 1,5'luk teminat bedelini de yüzde 1'e çekiyoruz.