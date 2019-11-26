flaş//2
7 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Uygulamaya yeni başladığımız KOBİ Finansman Destek Programıyla da; işletme ve makine teçhizat kredilerinde finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:45 Kaynak: DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Uygulamaya yeni başladığımız KOBİ Finansman Destek Programıyla da; işletme ve makine teçhizat kredilerinde finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz.Bu programda geçtiğimiz hafta 175 baz puan faiz indirdik. Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanan yüzde 1,5'luk teminat bedelini de yüzde 1'e çekiyoruz.
Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi