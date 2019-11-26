Son Dakika Haberleri: flaş//2
Son Dakika Güncel flaş//2 - Son Dakika

flaş//2

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Uygulamaya yeni başladığımız KOBİ Finansman Destek Programıyla da; işletme ve makine teçhizat kredilerinde finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz.

flaş//2, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Uygulamaya yeni başladığımız KOBİ Finansman Destek Programıyla da; işletme ve makine teçhizat kredilerinde finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz.Bu programda geçtiğimiz hafta 175 baz puan faiz indirdik. Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanan yüzde 1,5'luk teminat bedelini de yüzde 1'e çekiyoruz.


Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:49:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş//2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]