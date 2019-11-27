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6 saat önce
flaş//2Bakan Albayrak: Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:34 Kaynak: DHA
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Bakan Albayrak: Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede, Yeni Ekonomi Programında enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2021 yılında yüzde 6'ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesi beklenmektedir.
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