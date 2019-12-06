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6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Suriye'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde barış harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Suriye'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde barış harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz. Suriye teröristlerden arınana kadar Suriye'den çıkmayacağız.  Bugüne kadar Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelere 370 bin Suriyeli gönüllü geri döndü.


Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:02 Kaynak: DHA
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