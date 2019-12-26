flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Libya'ya asker gönderilmesi) Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Libya'ya asker gönderilmesi) Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Çünkü kardeşlik bağlarımız çok farklı.


Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:39 Kaynak: DHA
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