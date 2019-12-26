flaş//2 - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Libya'ya asker gönderilmesi) Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:39 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Libya'ya asker gönderilmesi) Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Çünkü kardeşlik bağlarımız çok farklı.
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