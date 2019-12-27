flaş//2 - Son Dakika

Askeri kaynaklar: (İdlib'de gözlem noktasının rejim güçlerince çevrelenmesi) "Herhangi bir güvenlik endişesi yok. Gözlem noktasındaki askerlerin görevi gözetleme ve rapor etme olsa da, meşru müdafaa kapsamında kendilerini savunacak durumdalar"
Askeri kaynaklar: ( İdlib'de gözlem noktasının rejim güçlerince çevrelenmesi) "Herhangi bir güvenlik endişesi yok. Gözlem noktasındaki askerlerin görevi gözetleme ve rapor etme olsa da, meşru müdafaa kapsamında kendilerini savunacak durumdalar"
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27.12.2019 19:34:30. #1.11#