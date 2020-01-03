flaş/2 - Son Dakika

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Ankara'da Yenimahalle ilçesinde Anadolu Bulvarı mevkinde Doğu Ekspresi'nin bir vagonunu, Motor Durağı İstasyonu'na yaklaşırken devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:58 Kaynak: DHA
Ankara'da Yenimahalle ilçesinde Anadolu Bulvarı mevkinde Doğu Ekspresi'nin bir vagonunu, Motor Durağı İstasyonu'na yaklaşırken devrildi. Trenin boş olduğu belirtildi.
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