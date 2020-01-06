flaş//2 - Son Dakika

Ömer Çelik: "Davet çerçevesinde eğiteceği unsurlar olarak TSK orada bulunacaktır. Libya'da cihatçı denilebilecek tek yapı Hafter, ona da seküler diyorlar. Meşru yapıyı korumak isteyen unsurlara TSK tarafından bu eğitim verilecektir"