flaş//2 - Son Dakika

Ömer Çelik: "Davet çerçevesinde eğiteceği unsurlar olarak TSK orada bulunacaktır.
Ömer Çelik: "Davet çerçevesinde eğiteceği unsurlar olarak TSK orada bulunacaktır. Libya'da cihatçı denilebilecek tek yapı Hafter, ona da seküler diyorlar. Meşru yapıyı korumak isteyen unsurlara TSK tarafından bu eğitim verilecektir"
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7.1.2020 01:15:02. #1.11#