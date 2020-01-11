flaş/2 - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Geçen yıl Ağustos ayında başlatılan 4'ü teslim olmak üzere 144 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda sığınak, barınak ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği Kıran Operasyonlarını başarıyla tamamlandı.