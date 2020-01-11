flaş/2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş/2 - Son Dakika

flaş/2

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Geçen yıl Ağustos ayında başlatılan 4'ü teslim olmak üzere 144 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda sığınak, barınak ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği Kıran Operasyonlarını başarıyla tamamlandı.

flaş/2, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: Geçen yıl Ağustos ayında başlatılan 4'ü teslim olmak üzere 144 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda sığınak, barınak ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği Kıran Operasyonlarını başarıyla tamamlandı.


İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı
Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı

Son Dakika Haberleri
15:53 PISA'da bu öğretmenler fark oluşturuyor - Son Dakika
15:52 Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki ödül - Son Dakika
15:52 Fırtınada zarar gören ağaçlara bakım yapıldı - Son Dakika
15:51 BAŞAKŞEHİR'DE ÖLÜMDEN KAÇIŞ KAMERADA - Son Dakika
15:48 Malatya'da 63 bin kilometrelik kapalı yol açıldı - Son Dakika
15:30 Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı - Son Dakika
11:06 Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 15:54:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş/2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]