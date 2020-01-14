flaş//2 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'a karşı çıkanların aslında bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri bulunmuyor. Tüm unsurları ve boyutları her ayrıntısı düşünülmüş bir çalışmadır. Böyle zincirleme yapmakla bunu engelleyemezsiniz. Bizim işimiz eser üretmek onların işi boş boş konuşmaktır.