flaş//2 - Son Dakika

flaş//2
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'a karşı çıkanların aslında bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:46 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'a karşı çıkanların aslında bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri bulunmuyor. Tüm unsurları ve boyutları her ayrıntısı düşünülmüş bir çalışmadır. Böyle zincirleme yapmakla bunu engelleyemezsiniz. Bizim işimiz eser üretmek onların işi boş boş konuşmaktır.
Son Dakika Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz? Meteoroloji uzmanından İstanbul'a çok kritik uyarı! Perşembe ve Pazar günü 'asit yağmuru' bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak