flaş//2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş//2 - Son Dakika

flaş//2

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'a karşı çıkanların aslında bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri bulunmuyor.

flaş//2, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'a karşı çıkanların aslında bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri bulunmuyor. Tüm unsurları ve boyutları her ayrıntısı düşünülmüş bir çalışmadır. Böyle zincirleme yapmakla bunu engelleyemezsiniz. Bizim işimiz eser üretmek onların işi boş boş konuşmaktır.


Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum
Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz? Meteoroloji uzmanından İstanbul'a çok kritik uyarı! Perşembe ve Pazar günü 'asit yağmuru' bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 19:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş//2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]