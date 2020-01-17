flaş//2 - Son Dakika

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Devlet Bahçeli: Çok basit suçlamalarla devleti ve yargıyı yıpratmamak lazım Yurtta Sulh konseyinin askeri kanadı belli, Silivri ve Sincan'da.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:02 Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli: Çok basit suçlamalarla devleti ve yargıyı yıpratmamak lazım Yurtta Sulh konseyinin askeri kanadı belli, Silivri ve Sincan'da. Peki siyasi kanadı nerede? Bunları bulun diyoruz. Bulamıyorlarsa bize yetki versinler biz buluruz bunları.
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