flaş//2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş//2 - Son Dakika

flaş//2

6 saat önce

Devlet Bahçeli: Çok basit suçlamalarla devleti ve yargıyı yıpratmamak lazım Yurtta Sulh konseyinin askeri kanadı belli, Silivri ve Sincan'da.

flaş//2, System.String[]

Devlet Bahçeli: Çok basit suçlamalarla devleti ve yargıyı yıpratmamak lazım Yurtta Sulh konseyinin askeri kanadı belli, Silivri ve Sincan'da. Peki siyasi kanadı nerede? Bunları bulun diyoruz. Bulamıyorlarsa bize yetki versinler biz buluruz bunları.


Devlet Bahçeli, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karşılıksız çekte bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar değişti
Evlenmek istediği baldızını öldüren adam, "Cinayeti bayrak için işledim" dedi Devlet Bahçeli, Demirtaş'ın tiyatrosuna gidenlere sinirlendi! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasında İmamoğlu'na yüklendi: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:39:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş//2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]