flaş//2 - Son Dakika

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Merkez Bankası Başkanı Uysal: Çin'de yaşanan corona virüsününün etkileri ile ilgili konuşmak için henüz çok erken, nereye evrileceği konusunda ciddi belirsizlikler var olay gerçekleşmeye başladığı andan itibaren geçmiş dönemde nasıl etkilenilmiş takip etmeye başladık, ama son gelişmenin ne...
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:00 Kaynak: DHA
Merkez Bankası Başkanı Uysal: Çin'de yaşanan corona virüsününün etkileri ile ilgili konuşmak için henüz çok erken, nereye evrileceği konusunda ciddi belirsizlikler var olay gerçekleşmeye başladığı andan itibaren geçmiş dönemde nasıl etkilenilmiş takip etmeye başladık, ama son gelişmenin ne etkisi olacağını söylemek için çok erken. Dünyada büyüme rakamları üzerinde etkisinin olması beklenir. Sermaye akımları kanalıyla da etkisini görebiliriz ama şu an net bir değerlendirme için erken.
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