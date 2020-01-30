flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce

Merkez Bankası Başkanı Uysal: Çin'de yaşanan corona virüsününün etkileri ile ilgili konuşmak için henüz çok erken, nereye evrileceği konusunda ciddi belirsizlikler var olay gerçekleşmeye başladığı andan itibaren geçmiş dönemde nasıl etkilenilmiş takip etmeye başladık, ama son gelişmenin ne...

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Merkez Bankası Başkanı Uysal: Çin'de yaşanan corona virüsününün etkileri ile ilgili konuşmak için henüz çok erken, nereye evrileceği konusunda ciddi belirsizlikler var olay gerçekleşmeye başladığı andan itibaren geçmiş dönemde nasıl etkilenilmiş takip etmeye başladık, ama son gelişmenin ne etkisi olacağını söylemek için çok erken. Dünyada büyüme rakamları üzerinde etkisinin olması beklenir. Sermaye akımları kanalıyla da etkisini görebiliriz ama şu an net bir değerlendirme için erken.


Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:00 Kaynak: DHA
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