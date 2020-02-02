flaş//2 - Son Dakika

flaş//2
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: (Tahliye edilen vatandaşlar) "Her biri ayrı izole odalarda kalmakta, her birine hizmet edilirken tek kullanımlık malzemeler kullanılıyor bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere ortam hazırlandı ilk numunelerin hepsi alındı bu numunelerin çalışması bu gece veya yarın biter.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca: (Tahliye edilen vatandaşlar) "Her biri ayrı izole odalarda kalmakta, her birine hizmet edilirken tek kullanımlık malzemeler kullanılıyor bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere ortam hazırlandı ilk numunelerin hepsi alındı bu numunelerin çalışması bu gece veya yarın biter. Biz yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz. 14 günlük sürenin daha da kısalabilirliği tartışılıyor."
Son Dakika İtalya Sağlık Bakanı Sperenza: Koronavirüsü izole ettik Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı