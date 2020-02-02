flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: (Tahliye edilen vatandaşlar) "Her biri ayrı izole odalarda kalmakta, her birine hizmet edilirken tek kullanımlık malzemeler kullanılıyor bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere ortam hazırlandı ilk numunelerin hepsi alındı bu numunelerin çalışması bu gece veya yarın biter.

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Sağlık Bakanı Koca: (Tahliye edilen vatandaşlar) "Her biri ayrı izole odalarda kalmakta, her birine hizmet edilirken tek kullanımlık malzemeler kullanılıyor bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere ortam hazırlandı ilk numunelerin hepsi alındı bu numunelerin çalışması bu gece veya yarın biter. Biz yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz. 14 günlük sürenin daha da kısalabilirliği tartışılıyor."


fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
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