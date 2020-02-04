flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce

FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ operasyonu yapıldı.

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FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ operasyonu yapıldı. FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 17'si GATA personeli olarak aktif görevde (3 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 doktor), 4'ü emekli (2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent), 8'i değişik hastanelerde görevli, 2'si istifa etmiş, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış doktor olmak üzere toplam 32 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheli yakalandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:04 Kaynak: DHA
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