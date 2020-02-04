flaş//2 - Son Dakika

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Çavuşoğlu: Korono virüsü nedeni ile hayatını yitiren vatandaşlara başsağlığı diledim. Türkiye Wuhan'a yardım eden nadir ülkelerden biri. Bazı tedbirler alındı, uçuşlar iptal edildi ama hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz onların mağduriyetlerini gidermek için de adım atacağız.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu: Korono virüsü nedeni ile hayatını yitiren vatandaşlara başsağlığı diledim. Türkiye Wuhan'a yardım eden nadir ülkelerden biri. Bazı tedbirler alındı, uçuşlar iptal edildi ama hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz onların mağduriyetlerini gidermek için de adım atacağız. Çin ihtiyaç duyduğu sürece tıbbı yardım yapılmaya devam edilecek.
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