flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce

Çavuşoğlu: Korono virüsü nedeni ile hayatını yitiren vatandaşlara başsağlığı diledim. Türkiye Wuhan'a yardım eden nadir ülkelerden biri. Bazı tedbirler alındı, uçuşlar iptal edildi ama hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz onların mağduriyetlerini gidermek için de adım atacağız.

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Çavuşoğlu: Korono virüsü nedeni ile hayatını yitiren vatandaşlara başsağlığı diledim. Türkiye Wuhan'a yardım eden nadir ülkelerden biri. Bazı tedbirler alındı, uçuşlar iptal edildi ama hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini  istemeyiz onların mağduriyetlerini gidermek için de adım atacağız. Çin ihtiyaç duyduğu sürece tıbbı yardım yapılmaya devam edilecek.


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
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