flaş//2 - Son Dakika

flaş//2
11 dakika önce
Erdoğan: İdlib'den sınırlarımıza doğru gelen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:47 Kaynak: DHA
Erdoğan: İdlib'den sınırlarımıza doğru gelen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yoktur. Rejimin bir an önce gözlem noktalarının gerisine çekilmesini dün akşam Putin ile yaptığım görüşmede belirttim. Eğer bu sürede çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır.
Son Dakika Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 5-0 yendi Mesut Özil'e saldırı davası ertelendi! Küfür ve ölüm tehdidi detayı ortaya çıktı Yıllar önce eşini şiddet uygulayan Gökçe Özyol, alkollü araç kullanınca hapis cezası aldı Erdoğan, Adana Mutabakatı'nı hatırlattı: Operasyon yürütme hakkımız var, gereğini yaparız