flaş//2 - Son Dakika

Erdoğan: İdlib'den sınırlarımıza doğru gelen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yoktur. Rejimin bir an önce gözlem noktalarının gerisine çekilmesini dün akşam Putin ile yaptığım görüşmede belirttim. Eğer bu sürede çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır.