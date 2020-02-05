flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce

Bakan Koca: Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulamasına geçme kararı verdik.

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Bakan Koca: Yarından itibaren bütün uluslararası  uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulamasına geçme kararı verdik. Amacımız riski sıfıra indirerek vatandaşalarımızı yeni tip koronavirüse karşı korumak olduğunu söylemek istiyorum.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:35 Kaynak: DHA
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