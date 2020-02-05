flaş//2 - Son Dakika

Bakan Koca: Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulamasına geçme kararı verdik. Amacımız riski sıfıra indirerek vatandaşalarımızı yeni tip koronavirüse karşı korumak olduğunu söylemek istiyorum.

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Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim