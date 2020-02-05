flaş//2 - Son Dakika

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Bakan Koca: Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulamasına geçme kararı verdik.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:35 Kaynak: DHA
Bakan Koca: Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulamasına geçme kararı verdik. Amacımız riski sıfıra indirerek vatandaşalarımızı yeni tip koronavirüse karşı korumak olduğunu söylemek istiyorum.
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