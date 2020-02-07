flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce
Çavuşoğlu: Rejimin saldırdıganlığı yüzünden bir çok insan evini terk etmek zorunda kaldı ve rejim bizim askerlerimize de saldırdı 8 şehidimiz oldu ve karşılığını verdik bundaki kararlılığımızı Rusya'ya da ilettik.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:47 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu: Rejimin saldırdıganlığı yüzünden bir çok insan evini terk etmek zorunda kaldı ve rejim bizim askerlerimize de saldırdı 8 şehidimiz oldu ve karşılığını verdik bundaki kararlılığımızı Rusya'ya da ilettik.
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