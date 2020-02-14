FLAŞ-2 - Son Dakika

FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili iddianamesini tamamladı. İddianamede, 15 Temmuz darbe kalkışmasına kadar geçen süreçte, 7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasının aslında FETÖ'nün hükümeti yıkmaya yönelik ilk teşebbüsü olduğu tespiti yapıldı.