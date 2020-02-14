FLAŞ-2 - Son Dakika

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7 saat önce

FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili iddianamesini tamamladı.

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FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili iddianamesini tamamladı. İddianamede, 15 Temmuz darbe kalkışmasına kadar geçen süreçte, 7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasının aslında FETÖ'nün hükümeti yıkmaya yönelik ilk teşebbüsü olduğu tespiti yapıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:12 Kaynak: DHA
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