FLAŞ-2 - Son Dakika

FLAŞ-2
7 saat önce
FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili iddianamesini tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:12 Kaynak: DHA
FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili iddianamesini tamamladı. İddianamede, 15 Temmuz darbe kalkışmasına kadar geçen süreçte, 7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasının aslında FETÖ'nün hükümeti yıkmaya yönelik ilk teşebbüsü olduğu tespiti yapıldı.
Son Dakika TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında gerginlik MİT'e yönelik kumpas girişiminde dikkat çeken detay! Erdoğan'ın ameliyat gününe dek getirmişler Kumpas girişimiyle ilgili dikkat çeken detay! Erdoğan'ın ameliyat gününe dek getirdiler Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması