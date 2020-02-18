flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce

İbrahim Kalın: (Rusya ile müzakereler) Müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmadı şu ana kadar, bize sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik.

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İbrahim Kalın: (Rusya ile müzakereler) Müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmadı şu ana kadar, bize sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik. Bizim için önemli olan askeri gözlem noktalarımızın belirlediği sınırların esas kabul edilmesidir ve rejimin saldırılarını bir an önce sona erdirmesidir.  Askerlerimize yönelik saldırı gerçekleşirse kim yaptı diye bir şeye girmeden gerekli cevap en sert şekilde verilecektir.


İbrahim Kalın, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:54 Kaynak: DHA
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