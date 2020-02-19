flaş//2 - Son Dakika

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Erdoğan: Hukuka elbette saygımız vardır, ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
Erdoğan: Hukuka elbette saygımız vardır, ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir.
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