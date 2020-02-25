flaş//2 - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı: İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:49 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanlığı: İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.
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