flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Sınırda tedbirlerimizi daha yoğun uyguluyoruz.

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Sağlık Bakanı Koca: "Sınırda tedbirlerimizi daha yoğun uyguluyoruz. Özellikle de sınırlarda gelmek isteyen vatandaşlarımızın takibi yapıldıktan sonra herhangi bir bulgusu yoksa 14 günü tamamladıktan sonra bu süreci bitirmek istiyoruz."


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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:41 Kaynak: DHA
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