flaş//2 - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Sınırda tedbirlerimizi daha yoğun uyguluyoruz. Özellikle de sınırlarda gelmek isteyen vatandaşlarımızın takibi yapıldıktan sonra herhangi bir bulgusu yoksa 14 günü tamamladıktan sonra bu süreci bitirmek istiyoruz."