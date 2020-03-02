flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Sınırda tedbirlerimizi daha yoğun uyguluyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:41 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca: "Sınırda tedbirlerimizi daha yoğun uyguluyoruz. Özellikle de sınırlarda gelmek isteyen vatandaşlarımızın takibi yapıldıktan sonra herhangi bir bulgusu yoksa 14 günü tamamladıktan sonra bu süreci bitirmek istiyoruz."
Son Dakika Koronavirüse karşı savaş açan, İran 300 bin kişilik ekiple harekete geçti Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı 10 ülkedeki koronavirüs vakalarının İran bağlantılı olduğu ortaya çıktı