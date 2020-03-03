flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce

Çavuşoğlu: Rejimin İdlib'deki saldırılarının tamamen durdurulması ve Şoci mutabakatına uyulması yönündekli çabalarımıza Birleşik Krallağın destek vereceğinden şüphemiz yok.

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Çavuşoğlu: Rejimin İdlib'deki saldırılarının tamamen durdurulması ve Şoci mutabakatına uyulması yönündekli çabalarımıza  Birleşik Krallağın destek vereceğinden şüphemiz yok.


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:45 Kaynak: DHA
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