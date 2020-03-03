flaş//2 - Son Dakika

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Çavuşoğlu: Rejimin İdlib'deki saldırılarının tamamen durdurulması ve Şoci mutabakatına uyulması yönündekli çabalarımıza Birleşik Krallağın destek vereceğinden şüphemiz yok.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:45 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu: Rejimin İdlib'deki saldırılarının tamamen durdurulması ve Şoci mutabakatına uyulması yönündekli çabalarımıza Birleşik Krallağın destek vereceğinden şüphemiz yok.
Son Dakika TSK'nın Esed'in uçağını düşürmesinin ardından rejim pilotlarının telsiz konuşmaları ortaya çıktı Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu