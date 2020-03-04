flaş//2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş//2 - Son Dakika

flaş//2

6 saat önce

SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz: Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır.

flaş//2, System.String[]

SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz: Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır. Böylece promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk.


Sosyal Güvenlik Kurumu, İsmail Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ziraat Bankası ile SGK emeklilerin promosyonu için imzayı bugün atıyor
Son dakika: Emeklilere yeni dönemde verilecek promosyon ücretleri belli oldu TBMM'de İdlib oturumunda kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:19:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş//2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]