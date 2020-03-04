flaş//2 - Son Dakika

flaş//2
6 saat önce
SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz: Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:50 Kaynak: DHA
SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz: Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır. Böylece promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk.
Son Dakika Ziraat Bankası ile SGK emeklilerin promosyonu için imzayı bugün atıyor Son dakika: Emeklilere yeni dönemde verilecek promosyon ücretleri belli oldu TBMM'de İdlib oturumunda kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı