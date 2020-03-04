flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce

Erdoğan: "Ülkemiz sınırlarını Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri açma kararını almıştır.

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Erdoğan: "Ülkemiz sınırlarını Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri açma kararını almıştır. Bu kararımız tamamen uluslararası hukuka uygundur. Sınırlarını kapatarak onları döverek bindikleri botları batırarak geri göndermeye çalışan her Avrupa ülkesi insan hakları evrensel beyannamesini çiğnemektedir. Bu konuda en insanlık dışı görüntüleri Yunanistan sergiliyor. Botları şişleyerek batırıyor yavruları anneleriyle birlikte ölüme terk ediyor."


Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:17 Kaynak: DHA
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