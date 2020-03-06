flaş//2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş//2 - Son Dakika

flaş//2

6 saat önce

Bahçeli: Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı-ı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir.

flaş//2, System.String[]

Bahçeli: Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı-ı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, rejim güçlerinin ve Rus askeri varlığının ateşkes kararına eksiksiz ve harfiyen riayet etmeleridir.


Siyaset, Moskova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız
Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:42:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş//2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]