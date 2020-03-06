flaş//2 - Son Dakika

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Bahçeli: Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı-ı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:54 Kaynak: DHA
Bahçeli: Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı-ı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, rejim güçlerinin ve Rus askeri varlığının ateşkes kararına eksiksiz ve harfiyen riayet etmeleridir.
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