flaş/2 - Son Dakika

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6 saat önce

Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara- Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran Tren seferleri de bir süre önce Koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur.

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Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara- Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran Tren seferleri de bir süre önce Koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur.


Türkiye, Ankara, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:01 Kaynak: DHA
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