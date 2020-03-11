flaş/2 - Son Dakika

flaş/2
6 saat önce
Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara- Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran Tren seferleri de bir süre önce Koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:01 Kaynak: DHA
Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara- Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran Tren seferleri de bir süre önce Koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur.
Son Dakika Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz