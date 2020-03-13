flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce

MSB: Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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MSB: Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:05 Kaynak: DHA
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