flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce
MSB: Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:05 Kaynak: DHA
MSB: Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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