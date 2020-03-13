flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yurt dışında olanların dönmeleri için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yurt dışında olanların dönmeleri için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Bulundukları yerde bu dönemi kendilerini izole ederek geçirmelerini gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle kapıların ve sınırların zorlanmaması gerektiğini ifade etmek istiyoruz."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:25 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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