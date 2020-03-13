flaş//2 - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yurt dışında olanların dönmeleri için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Bulundukları yerde bu dönemi kendilerini izole ederek geçirmelerini gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle kapıların ve sınırların zorlanmaması gerektiğini ifade etmek istiyoruz."