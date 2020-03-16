flaş//2 - Son Dakika

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Bakan Albayrak: Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:41 Kaynak: DHA
Bakan Albayrak: Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır.
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