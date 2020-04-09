flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu.
Sağlık Bakanı Koca: Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:29 Kaynak: DHA
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