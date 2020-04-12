flaş//2 - Son Dakika

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6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor.
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:47 Kaynak: DHA
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