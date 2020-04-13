flaş//2 - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu: Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir.
İçişleri Bakanı Soylu: Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinden atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:22 Kaynak: DHA
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