flaş//2 - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt i·çi·ndeki· teröri·st mevcudu i·lk kez 500'ün altına düşürüldü. Yaptığımız değerlendi·rmelere göre yurt i·çi·nde bulunan teröri·st sayısı 492'ye i·ndi·ri·ldi.

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