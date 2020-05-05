flaş//2 - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt i·çi·ndeki· teröri·st mevcudu i·lk kez 500'ün altına düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt i·çi·ndeki· teröri·st mevcudu i·lk kez 500'ün altına düşürüldü. Yaptığımız değerlendi·rmelere göre yurt i·çi·nde bulunan teröri·st sayısı 492'ye i·ndi·ri·ldi.
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5.05.2020 17:39:25. #1.13#