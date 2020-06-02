FLAŞ / 2 - Son Dakika

MGK Bildirisi: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, onurlu ve güvenli olarak geri dönmesi doğrultusunda Türkiye'nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş, uluslararası toplum bu yöndeki çabalarımıza destek olmaya çağrılmıştır.