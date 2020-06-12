flaş//2 - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır.
Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz.
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12.06.2020 23:24:57. #1.13#