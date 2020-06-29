FLAŞ / 2 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son dönemde salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de Irak'tır. Türkmenler başta olmak üzere Irak'a bir yardım paketini yarın yola çıkartıyoruz. Burada salgın döneminde ihtilaç duyulan her türlü malzeme var.