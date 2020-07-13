FLAŞ / 2 - Son Dakika

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ( Avrupa'daki kayıp mülteci çocuklar) Bu kadar güçlü istihbaratları olan ülkelerin kayıp çocukların nerede olduğunu bulamaması kabul edilebilir değil. Kaybolan çocukların toplamının 100 bin civarında olduğu belirtiliyor.