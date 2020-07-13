FLAŞ / 2 - Son Dakika

FLAŞ / 2

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Avrupa'daki kayıp mülteci çocuklar) Bu kadar güçlü istihbaratları olan ülkelerin kayıp çocukların nerede olduğunu bulamaması kabul edilebilir değil. Kaybolan çocukların toplamının 100 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ( Avrupa'daki kayıp mülteci çocuklar) Bu kadar güçlü istihbaratları olan ülkelerin kayıp çocukların nerede olduğunu bulamaması kabul edilebilir değil. Kaybolan çocukların toplamının 100 bin civarında olduğu belirtiliyor.


Ömer Çelik, AK Parti, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:22 Kaynak: DHA

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