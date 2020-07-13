FLAŞ / 2 - Son Dakika

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Avrupa'daki kayıp mülteci çocuklar) Bu kadar güçlü istihbaratları olan ülkelerin kayıp çocukların nerede olduğunu bulamaması kabul edilebilir değil. Kaybolan çocukların toplamının 100 bin civarında olduğu belirtiliyor.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ( Avrupa'daki kayıp mülteci çocuklar) Bu kadar güçlü istihbaratları olan ülkelerin kayıp çocukların nerede olduğunu bulamaması kabul edilebilir değil. Kaybolan çocukların toplamının 100 bin civarında olduğu belirtiliyor.
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13.07.2020 18:45:02. #1.13#