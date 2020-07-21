AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu teklifle Yeni bir sosyal ağ sağlayıcı tanımını getiriyoruz. Düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye de bir temsilcilik oluşturulmasını sağlıyoruz. Bu temsilciliğe de sorumluluklar getiriyoruz.