Bahçeli: Bugüne kadar her darbe dönemini müteakiben iktidar mevkiine ulaşan CHP'nin 37'inci Olağan Büyük Kongresi'nde dostlarıyla birlikte iktidar hedefi koyması yeni bir vesayet özlemi, statükodan beslenen bir siyaset köhneliğidir.
Bahçeli: Bugüne kadar her darbe dönemini müteakiben iktidar mevkiine ulaşan CHP'nin 37'inci Olağan Büyük Kongresi'nde dostlarıyla birlikte iktidar hedefi koyması yeni bir vesayet özlemi, statükodan beslenen bir siyaset köhneliğidir.
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28.07.2020 22:49:34. #1.13#