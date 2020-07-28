Bahçeli: Bugüne kadar her darbe dönemini müteakiben iktidar mevkiine ulaşan CHP'nin 37'inci Olağan Büyük Kongresi'nde dostlarıyla birlikte iktidar hedefi koyması yeni bir vesayet özlemi, statükodan beslenen bir siyaset köhneliğidir.