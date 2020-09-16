MEB'den yüz yüze eğitim için "uyum programı rehberi" - Son Dakika

MEB'den yüz yüze eğitim için "uyum programı rehberi"

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında sürecin etkili ve verimli şekilde işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için "uyum programı rehberi" hazırladı.

MEB'den yüz yüze eğitim için

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında sürecin etkili ve verimli şekilde işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için "uyum programı rehberi" hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında gerçekleştirilecek "Uyum Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar"ı belirleyerek sürecin etkili ve verimli şekilde işlemesi, tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için rehber hazırladı.

İl Müdürlükleri kanalıyla tüm okullara ulaştırılan rehberde, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planlanan tedbirler tüm detaylarıyla paylaşıldı.

Okul yönetimlerinin, 21-25 Eylu¨l haftasında hangi gu¨n olacagˆına o¨gˆretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul o¨ncesi egˆitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak s¸ekilde 1 gu¨n, I·lkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffu¨sler olacak s¸ekilde 1 gu¨n u¨zerinden planlanacak.

İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun s¸ekilde iki ayrı gruba ayrılması sagˆlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı gu¨nlerde olmasına o¨zen go¨sterilecek. Teneffu¨s saatlerinde o¨gˆrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Velilerinin istegˆiyle okulda yu¨z yu¨ze egˆitime katılmayan o¨gˆrenciler tespit edilerek bu öğrencilerin egˆitimlerine yo¨nelik tedbirler okul yönetimleri ve o¨gˆretmenlerle birlikte alınacak. Bu¨tu¨n o¨gˆrenciler, uzaktan egˆitim c¸alıs¸malarını du¨zenli takip etmeleri konusunda yo¨nlendirilip desteklenecek.

Okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek

Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretc¸i kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sagˆlanacak.

Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar Uyum Programı Etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

"Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz" parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer alacak.

Okula uyum programı kapsamında yararlanılabilecek kaynakların da paylaşıldığı rehberin son bölümünde uyum programında uygulanacak örnek etkinliklere de yer verildi.

Bu doğrultuda, öğretmenlerin kendi özgün çalışmalarına yön verecek örnek başlıklar "C¸ocukların Tanıs¸ma Etkinligˆi, Sagˆlıklı Yas¸am Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinligˆi (Sınıf I·c¸i) Ailelerin Tanıs¸ma Etkinligˆi, Korku ve Kaygılardan Kurtulma O¨gˆrenme Merkezlerini/Okulun Bo¨lu¨mlerini Tanıtma Etkinligˆi, Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinligˆi, Sagˆlıklı Yas¸ama Etkinligˆi (Beslenme Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinligˆi (Okul Dıs¸ı), Okulu ve C¸alıs¸anlarını Tanıma Etkinligˆi, Sagˆlıklı Yas¸ama Etkinligˆi (Okul Sonrası Beslenme ve Hijyen)" şeklinde sıralandı.

İlkokul 1'inci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı.

Bakan Selçuk'un velilere mesajı

Bakanlık tarafından hazırlanan sunum eşliğinde gerçekleştirilen toplantıların açılışında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da velilere video mesajı gösteriliyor.

Mesajında, tüm velilerin çocuklarının okula başlayacağı ilk güne ilişkin hayali bulunduğunu ve hiçbir velinin böyle bir başlangıcı hayal etmediğini belirten Bakan Selçuk, tüm dünyanın yaşadığı ortak bir sorunla karşı karşıya olunduğunu ve dünyanın her yerinde eğitimin aynı sorunla baş ettiğini vurguladı.

Salgının başından bu yana tüm ülkeleri izlediklerini, süreci çok yakından takip ettiklerini ve tüm kararlarını Bilim Kurulunun rehberliğinde aldıklarını ifade eden Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an itibarıyla dünyanın pek çok ülkesinde çocuklar, okullarındalar ve alınan tedbirlerle ders başındalar. Biz ülkemizde daha kontrollü bir açılıştan yana olduk ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizin, bir süre diğer kademelerdeki öğrencilerimizle bir araya gelmeyeceği bir uygulama üzerine çalıştık. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürüyeceği bir planlama yaptık. Okullarımızı, yüz yüze eğitim için tüm detaylarıyla hazırladık. Uzaktan eğitimi ise çocuklarımızın severek ve ilgiyle takip edebilecekleri bir şekilde tasarladık."

"Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok"

Konuya ilişkin detayların öğretmenler tarafından velilerle paylaşılacağını, kendisinin de bir öğretmen olarak velilere söylemek istediği şeyler olduğunu belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Salgının getirdikleri her evde başka türlü yaşanıyor ve hepimizi farklı etkiliyor. Belirsizlik duygusu bizleri yorabilir, kaygılandırabilir. Ancak çocuklarımız için bu kaygıyı iyi yönetmek durumundayız. Bu demek değil ki yaşananları yok sayacağız ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Kendinizi de çocuğunuzu da bunun için zorlamayın. Bırakın rahatça anlatsın çocuğunuz, bu konulardaki duygu ve düşüncelerini. Onları dinleyin, rahatlamalarına izin verin."

Çocukların yanında korku ve kaygı dolu konuşmalar yapılmaması gerektiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bazı ailelerde duyuyorum, günlük vaka ve vefat sayıları çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler. Ayrıca ebeveynlerinin, öğretmenlerinin, sağlık kurumlarının ve devletin tüm imkanlarıyla kendilerinin yanında olduğunu bilmeye ihtiyaçları var. Yalnız olmadıklarını içselleştirmeli kuzularımız. Hepimiz buradayız ve yanlarındayız. Bunu lütfen siz de aklınızdan çıkartmayın. Biz öğretmeniz. Hepimiz eğitim için, çocuklarımızın bugünü ve geleceği için eğitim aldık. Bunun için çalıştık, bunun için buradayız. Çocuklarımızın bu dönemi en az eksikle kapatması için var gücümüzle çalışmak boynumuzun borcu. Sizlerin yardımı, desteği, iş birliği ve birbirimizle kuracağımız sağlıklı iletişimle yeni eğitim öğretim dönemine başlıyoruz. Aldığımız tedbirlere özeniniz, süreçte bize sağlayacağınız desteğiniz, varlığınız ve sabrınız için şimdiden teşekkür ediyorum."

Selçuk, kendilerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını vurguladı.

Velilerden küçük istekleri olduğunu dile getiren Selçuk, "Bu dönem çocuğunuza okuyacağınız bir sayfa kitabın kıymeti ve çocuğunuz üzerindeki etkisi hiçbir dönemle kıyaslanmayacak düzeyde fazladır. Elbette çocuklarımızın serbest zamanlarını verimli geçirmesi için sürekli etkinlikler yapmak durumunda değilsiniz. 'Etkinlikler de tükendi Bakanım' dediğinizi duyabiliyorum. Ancak, az ama çocuğunuzun yaşam becerilerini güçlendirecek nitelikte oyunlar ve etkinlikleri yaşamımızın bir parçası haline getirmeniz, çocuğunuza ev içi sorumluluklar vermeniz bu dönemde hem çocuğunuzun hem sizlerin yararına olacaktır. Son olarak belirtmeliyim ki, öğrenmek isteyen, çocuğunun eğitimini desteklemek isteyen her velimiz ve çocuğumuz için bakanlığımızın platformlarında sınırsız içerikler mevcuttur. Hepsinden azami düzeyde yararlanacağınızı ümit ediyor, çocukların gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB'den yüz yüze eğitim için 'uyum programı rehberi' - Son Dakika

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