Son dakika haberleri! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Covid-19 ile mücadele kapsamında sağladığımız... - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Covid-19 ile mücadele kapsamında sağladığımız desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı"

"Sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetlerinden faydalanmak için ödemesi gereken miktar aylık sadece 88 lira 59 kuruş"

"Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık"

"Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listesine aldık"

"Aylık olarak, ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapıyoruz"

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği arasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mart ayından bugüne Covid-19'la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu ana binasında gerçekleşen imza törenine SGK Başkanı İsmail Yılmaz ve TEB Başkanı Erdoğan Çolak'ta katıldı. İki kurum arasında imzalanan protokol ile geri ödeme listesine alınan ilaçlar güncellendi. Ayrıca protokol 4 yıl geçerli olmak üzere uzatıldı.

"Sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetlerinden faydalanmak için ödemesi gereken miktar aylık sadece 88 lira 59 kuruş"

Covid-19 pandemisinin dünya genelinde sağlığın önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgın bize sağlığın ve sağlık hizmetinin değerini en çarpıcı şekilde hatırlattı. GSS reformunun da ne kadar yerinde ve doğru bir adım olduğunu anladık. Sağlık sistemi ve hizmetleri konusunda dünyada çok az ülkenin başarabildiği onur verici bir başarı hikayemiz var Türkiye'de. Bugün birçok gelişmiş ülkede dahi olmayan hizmet güvencesi ve kalitesini vatandaşlarımıza sağlık alanında sunmaktayız. Sosyal güvenlik kapsamında yaptığımız gelişmeler ile hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmayan bir sağlık sigortası sistemine sahibiz. Yine vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık paketlerimiz kapsayıcı olduğu kadar zengin içeriği ile de ön plana çıkmakta. Sosyal güvencesi olmayanlar, bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri de dahil sağlık hizmetlerinden faydalanmak için ödemesi gereken miktar aylık sadece 88 lira 59 kuruş. Belirli bir düzeyin altında geliri olanlara da biz devlet olarak ödemekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Covid-19 ile mücadele kapsamında sağladığımız desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı"

Sosyal güvenlik sisteminde yapılan iyileştirmelerle, hiçbir vatandaşı dışarıda bırakmayan bir sağlık sigortası sistemine sahip olunduğunu belirten Bakan Selçuk, "Mart ayından bugüne Covid-19'la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı. Yine son 18 yılda sağlık sistemimize yaptığımız yatırımların özellikle Genel Sağlık Sigortası başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz sosyal güvenlik reformunun artılarını da aslında bu salgın sürecinde bir kez daha tecrübe ettik" şeklinde konuştu.

"Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık"

Covid-19 salgının ülkede görüldüğü ilk günden itibaren önlemlerini almaya başladıklarını belirten Bakan Selçuk, "Covid-19 salgınının ülkemizde etkisini göstermeye başlaması ile birlikte vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık. Raporları sona eren kronik hastalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasını böylece engelledik. Yine daha önceden 1 aylık olarak verilen ilaçların 3 aylık olarak verilmesine imkan kıldık" diye konuştu.

"Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listesine aldık"

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak faydalanmasını amaçladıklarını belirten Bakan Selçuk, "Covid-19 teşhisi ile yatarak tedavi gören hastalarımızın tedavileri hastaneler için yüksek maliyet oluşturmaktaydı ve bakım hizmetlerini bu kapsamda geri ödeme kapsamına aldık. Her hasta için hizmet veren hastanelerimize de bu anlamda günlük ödemelerimizi de yapmaktayız. Yine Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listesine aldık" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, ayrıca engelli aylığı alan ve evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşların da 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresiz olan raporlarının geçerlilik süresinin uzatıldığını belirtti.

"Aylık olarak, ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapıyoruz"

Sahada en ön safta özveri ile çalışan eczacılara teşekkürlerini ileten Bakan Selçuk, "Eczacılarımız sağlık konusunda bizim vatandaşlarımızla temas noktalarımızda biri. Bugün, sözleşmeli olduğumuz toplam 26 bin 586 eczane aracılığıyla vatandaşımıza hizmet sunmaktayız. Aylık olarak, ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapıyoruz. 2012 yılında eczanelere ödediğimiz reçete hizmet bedeli 68 milyon TL civarında iken 2019 yılında bu rakam 410 milyon TL'yi aşmış durumda" dedi.

Öte yandan dünyada sağlık hizmeti konusunda gözde ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Bakan Selçuk, "2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken, bugün iki kattan daha fazla artarak toplam 8 bin 748 ilaç geri ödeme listemizde" ifadesini kaydetti.