Fahrettin Altun'dan, Nancy Pelosi'ye tepki - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye'ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz. Türkiye, yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlemiştir. İç siyasette puan toplamak için Türkiye'ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımla ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Pelosi'ye 'Darbeleri saymazsak, Türkiye'de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir?' sorusunu yönelten Altun, "Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye'ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz. Türkiye, yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlemiştir. Türk demokrasisinin gücü bu tarihten gelmektedir" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN TRUMP İLE İYİ İLİŞKİLERİNE SALDIRI'Pelosi'nin açıklamalarının, Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapıldığına dikkat çeken Altun, şunları kaydetti:

"Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz. İç siyasette puan toplamak için Türkiye'ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır. Amerikan siyasetinde ortaya çıkan; Türkiye'yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump'la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz. ABD'li siyasetçilere ve özellikle yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir. Bu, hem ABD'nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır. Karmaşık bölgesel ve stratejik meselelerin çözümü; gerçeklerden kopuk, laf olsun diye söylenen sözlerle değil, düşünceli temaslar ve ciddi bir diyalogla bulunur. Pelosi ve diğer ABD'li siyasetçilerden, ülkelerimizin ilişkisinin sağlığı açısından, bu tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz."

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,