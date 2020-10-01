Erdoğan: Burada bir kez daha Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanların koruma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Minsk Grubu'nun hala ateşkes arayışı içinde olmaları kabul edilebilir bir şey değildir işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüm olsun. İşte şimdi netice zamanı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attılar. İşgalcilere sessiz kalanların sözünün bizim nezdimizde kıymeti yoktur.