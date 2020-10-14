Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: İhracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak - Son Dakika

Bakan Pekcan: İhracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürürlüğe girdiğini belirterek, "Ürünlerimiz yeni pazarlara etkin ve verimli yoldan ulaştırılacak ve böylece ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir ihracat artışımıza katkı sağlayacak, Türk ihraç ürünlerimize depolama, elleçleme, dağıtım gibi hizmetler sunacak 'Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı' yürürlüğe girdi. Yurt dışı Lojistik Merkezlerin desteklenmesi ile dış ticaret maliyetleri azalacak, ürünlerimiz yeni pazarlara etkin ve verimli yoldan ulaştırılacak ve böylece ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak. Söz konusu kararın başta ihracatçılarımız olmak üzere ülkemiz ekonomisi açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaan ULU/ANKARA, -