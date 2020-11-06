Eylül Yağlıkara cinayeti davasında karar açıklandı - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit'in ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapsine, Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit'in ise 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit, taraf avukatları, Eylül Yağlıkara'nın annesi Şerife ve babası Halil İbrahim Yağlıkara katıldı. Yağlıkara'ya cinsel saldırıda bulunduğu ve ardından öldürdüğü belirtilen tutuklu sanık Uğur Koçyiğit ile tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, sanıkların son sözlerinin ardından hükmünü açıkladı. Sanık Uğur Koçyiğit, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis, "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından ise toplam 42 yıl hapse mahkum edildi. Koçyiğit'e bu cezalarda indirim uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık Huriye Koçyiğit ise "çocuğu kasten öldürme" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA