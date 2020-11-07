MSB: "Suriye Harekat alanlarında alınan emniyet tedbirleri ve icra edilen istikrar harekâtı neticesinde; Fırat Kalkanı Harekât Alanında, son iki yıl... - Son Dakika

MSB: "Suriye Harekat alanlarında alınan emniyet tedbirleri ve icra edilen istikrar harekatı neticesinde; Fırat Kalkanı Harekat Alanında, son iki yıl içinde toplam 583 DEAŞ'lı terörist yakalanmış, 2020 yılı içerisinde 374 PKK/ YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Zeytin Dalı Harekat Alanında, son iki yıl içinde toplam 99 DEAŞ'lı terörist yakalanmış, 2020 yılı içerisinde 902 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Barış Pınarı harekatıyla 9 Ekim 2019'dan bugüne kadar toplam 100 DEAŞ'lı terörist yakalanmıştır." - ANKARA